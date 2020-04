​Angarano: «Presto riapriremo il cimitero. Per il momento evitate inutili assembramenti»

«In questi giorni stavamo già procedendo con operazioni straordinarie di sanificazione, diserbo e pulizia sia all’interno che all’esterno del cimitero. Continueremo nelle prossime ore. Stiamo allo stesso tempo predisponendo un piano per gli ingressi e misure organizzative che evitino assembramento di visitatori, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, con l’obbligo di utilizzo di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante. Nelle prossime ore, dunque, saranno predisposte tutte le misure necessarie per evitare pericoli potenziali di contagio in questo luogo dove tanti cittadini onorano i propri defunti».

E' quanto affermato dal Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

«Come sapete - prosegue la nota - la Regione ha dato l’ok alla riapertura dei cimiteri ma vi chiedo ancora un po’ di pazienza per il bene di tutti. Sarò io stesso a comunicarvi, nei tempi più brevi possibili, data, tempi e modalità di apertura, chiedendo massima diffusione delle notizie agli organi di stampa e a tutti i cittadini. Fino a quel momento vi prego di non recarvi al cimitero, evitando viavai infruttuosi e aumentando i rischio di assembramenti, che sono assolutamente da evitare.

Oltre questo, l'ordinanza regionale prevede la ripartenza di altre importanti attività:

Dal 29 aprile:

ok ristorazione con asporto con divieto di consumazione all’interno e all’esterno

ok a tolettatura animali di compagnia previo appuntamento

ok a pesca amatoriale

ok attività di manutenzione e riparazione imbarcazioni da diporto

prorogate le ordinanze n.207 (stabilimenti balneari), 209 (attività agricole amatoriali), 212 (strutture ricettive all’aperto).

Dal 4 maggio: