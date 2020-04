​Confcommercio: «Ecco il cartello da affiggere all'ingresso degli esercizi della ristorazione»

Angarano: «A Bisceglie un nuovo caso di contagio. Lavoriamo per la fase 2»

«Oggi si registra un nuovo caso di positività ma vorrei tranquillizzarvi perché la persona è stata sottoposta a tampone alcuni giorni fa ma era in isolamento precauzionale da circa due settimane, non avendo quindi contatti con l’esterno». E' come sempre il Sindaco Angelantonio Angarano