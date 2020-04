Boccia: «Il Prof. Bruni uomo giusto, testimone di valori laici e repubblicani»

«Per molte generazioni di giovani che alimentavamo la passione per la politica, il prof. Giovanni Bruni è stato un saldo riferimento. La loro formazione è stata attraversata dai suoi insegnamenti e dal suo rigore morale nella gestione dell’interesse pubblico. È stato il primo parlamentare biscegliese nella storia repubblicana, eletto nel 1987».

E' quanto scrive in una nota il Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia subito dopo aver appreso della scomparsa dell'on. Giovanni Bruni.

«Da allora era un dilemma - prosegue - rivolgersi a lui con il titolo di professore o di onorevole. Io direi che ha rivestito con passione entrambi i ruoli lasciando un nitido ricordo nelle menti di centinaia di ragazzi che hanno avuto la fortuna di averlo come docente e nella popolazione di Bisceglie che ha visto per un’intera legislatura un suo così degno concittadino tra gli scranni della Camera per il Partito Repubblicano Italiano.

Ma l’azione politica di Giovanni Bruni non era animata solo dagli interessi della sua città: è stato anche testimone autorevole dei valori laici e repubblicani che hanno trovato piena accoglienza alcuni anni fa nell’allora nascente Partito Democratico.

Diceva di sé: “Non sono un uomo buono, cerco solo di essere giusto”. Ad un uomo giusto, il mio –e sono certo quello di tutti gli italiani che si riconoscono nei suoi valori- giusto tributo con imperitura memoria».