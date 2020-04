​«Giovanni Bruni, colonna della cultura e della politica che rimarrà per sempre nella storia della n

«Oggi ci ha lasciato l'On. Giovanni Bruni, una colonna della cultura e della politica che rimarrà per sempre nella storia della nostra Città».

E' il pensiero del Sindaco Angelantonio Angarano, subito dopo aver appreso della scomparsa dell'illustre concittadino.

«Pensiero fine, personalità forte e vulcanica - prosegue il Sindaco -, ha amato profondamente la sua Città per la quale si è speso con grande passione. Ha insegnato tantissimo ad intere generazioni di studenti, con lezioni che andavano oltre la normale didattica e diventavano anche lezioni di vita. Ci lascia un'eredità immensa fatta di libri, pamphlet, interventi parlamentari, un testamento culturale di inestimabile valore, ma ci lascia anche tanti ricordi e un vuoto incolmabile.

Il prof. Bruni è stato prezioso dispensatore di insegnamenti politici, una mente brillante fino all'ultimo, in grado di catalizzare l'attenzione dei suoi interlocutori con articolati pensieri.

Con lui si sono formati numerosi esponenti della politica locale. Antifascista, repubblicano, democratico, teorizzatore della prevalenza dell'essenziale sulla morale, è stato ostinato, sino all'ultimo, apportatore alla nostra comunità di una voce critica, complessa, ragionata.

Durante una riunione politica, disse: non è che non voglio morire, è che ho ancora molte cose da fare. Lui era così, instancabile.

Questa foto è stata scattata il 2 giugno 2011... il 17 maggio ero stato eletto per la prima volta in consiglio comunale e lui volle che andassimo insieme al monumento ai caduti per celebrare la Repubblica.

Ciao Giovanni, ci hai insegnato tanto. Non lo dimenticheremo.

Ai suoi familiari giunga il nostro affezionato e sentito cordoglio e quello della Comunità».