Si è spento il prof. Bruni, il primo deputato della Repubblica biscegliese

Oggi Bisceglie piange la dipartita del suo illustre cittadino.

Il prof. Giovanni Bruni è deceduto oggi all’ età di 93 anni per cause naturali, fu Deputato della X legislatura dal 1987 al 1992.

Un uomo che è stato per molti anni parte integrante della storia politica della città. Insegnante al Liceo Scientifico, Giovanni Bruni è stato il primo parlamentare di Bisceglie, quando nel 1987 fu eletto, grazie agli oltre settemila voti dei suoi concittadini, nelle fila del Partito Repubblicano. Nell’Edera biscegliese ha ricoperto negli anni ’70 numerosi incarichi amministrativi e politici.



Il 4 giugno 2006 il prof. Giovanni Bruni è stato nominato Cittadino Emerito della città di Bisceglie.

Benché non svolgesse ormai da tempo una vera e propria attività partitica, rimaneva per molti un riferimento culturale e politico di primo piano per tutta la città.



Una miniera di sapere, autore di alcuni libri di storia locale e studioso di Giuseppe Mazzini, anima da alcuni anni la sezione cittadina dell’Associazione Mazziniana d’Italia, la quale puntualmente per il 2 giugno si è prodigata a testimoniare, attraverso un manifesto, la fedeltà alla Repubblica e la difesa della Carta Costituzionale.