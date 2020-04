​Le luci della grande discoteca sul Ponte Lama si accendono stasera per l'ultima volta

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una nota a firma di Roberto Maggialetti, l'imprenditore che aveva pochi mesi fa fatto rinascere la grande e storica discoteca sul Ponte Lama e che è stato travolto dall'epidemia che ha sconvolto il mondo. Una lettera aperta in cui urla tutto il proprio disappunto per come si sta gestendo questa fase così delicata del Paese.

«Caro Presidente Conte, sono un probabile ex imprenditore del mondo delle discoteche e ristorazione, ex perché a breve sarò costretto a chiudere la mia azienda, che ho costruito con tanto amore e tante difficoltà in questi anni.

Sono uno di quegli imprenditori che ama il suo Paese ed ha investito tutto se stesso cercando di valorizzare al meglio il nostro territorio. Oggi sono deluso, deluso da uno Stato a cui non ho mai chiesto nulla, ma a cui ho solo dato, uno Stato che mi ha detto che dovevo chiudere la mia attività, ma io l’avevo già fatto perché mi reputo un’imprenditire coscienzioso, che non mette a rischio l’incolumità dei propri clienti e dei propri dipendenti.

Beh, oggi, dopo il suo ennesimo discorso, ho capito che per voi non esistiamo, si non esistiamo. Sono due mesi, ormai,che abbiamo chiuso le nostre attività, e mentre avete annunciato la graduale riapertura di tutte le attività, noi non siamo stati neanche considerati, come se non esistessimo, come se le 90.000 persone che vivono di questo lavoro e le 2500 aziende che fanno pubblico spettacolo, in Italia, non contino nulla.

Nessuno parla del nostro settore, nessuno pensa che le nostre aziende hanno un’anima fatta di tanti lavoratori e, con tanti costi (fitti, utenze, investimenti da pagare, tasse, fornitori) e con incassi 0 non potranno resistere a lungo, non sapendo né se, né quando, né come poter riaprire. Io, come tanti altri imprenditori, non vogliamo il sostegno dello Stato, vogliamo solo poter ripartire, per poter mantenere vive le nostre aziende e mantenere i nostri dipendenti a cui teniamo tanto perché sono il pilastro delle nostre attività.

Se non ci fate riaprire, allora, diteci voi come chiudere senza costi per un danno non cagionato da noi imprenditori ma dallo Stato che tardivamente ha chiuso i confini quando una epidemia era già in atto e se ne dichiarava lo stato di emergenza nella Gazzetta Ufficiale di gennaio 2020. Il 28 aprile accenderò, simbolicamente, per l’ultima volta, le luci dei miei locali ed il 29 consegnerò le chiavi insieme agli altri imprenditori del mondo Horeca, che aderiscono al Movimento Impresa, al Sindaco e al Presidente dei Comuni d’Italia De Caro affinché le consegni al Governo.

Un imprenditore deluso, amareggiato e lasciato solo dallo Stato»