«​Ogni giorno di chiusura in più produce danni gravissimi e mette a rischio imprese e lavoro»

​Angarano: «Nessun nuovo contagio, ma fase due con prudenza e senza correre rischi»

«Anche oggi non ci sono stati nuovi contagi e la situazione è rimasta invariata rispetto a ieri. Abbiamo quindi 59 positivi nella nostra Città, dei quali 2 ricoverati in ospedale e 21 in quarantena presso il loro domicilio, oltre ai 36 pazienti del Don Uva ospitati nel plesso Covid