Associazione ​Avvocati Bisceglie e Fidapa donano beni di prima necessità ai più piccoli

L'Associazione Avvocati Bisceglie e la Fidapa Bpw Bisceglie, associazioni sempre attente alle problematiche del territorio per le rispettive competenze, si sono coordinate e hanno dato il loro fattivo contributo di solidarietà, in favore delle famiglie biscegliesi più bisognose, nella lotta contro il Coronavirus.

A tal fine le stesse associazioni hanno inteso rivolgere la loro attenzione in favore di quelle famiglie che hanno maggiori difficoltà nel far fronte ai bisogni dei propri figli più piccoli, acquistando e donando beni di prima necessita (quali omogeneizzati, pannolini, latte, pastina e biscotti), consegnati ieri, lunedì 27 aprile al Comitato Progetto Uomo, in Bisceglie che, sin dall'inizio di questo difficile periodo, si è fatto carico della distribuzione di tali beni.

All'incontro con il presidente del Comitato Progetto Uomo, Mimmo Quatela, hanno presenziato Domenico Di Pierro, Presidente dell'Associazione Avvocati Bisceglie, Mariarosaria Basile, Vittoria Lopopolo e Silvia Storelli, rispettivamente Presidente, Tesoriere e Segretario Esecutivo della Fidapa Bpw Bisceglie.