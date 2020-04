Cominciata l’erogazione dei contributi per il fitto casa

È cominciata l’erogazione dei contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relativi all’anno 2018, i cosiddetti contributi per il fitto casa.

La somma complessiva a disposizione ammonta a circa 688mila euro tra finanziamento della Regione Puglia, cofinanziamento del Comune di Bisceglie e utilizzo, disposto dall’Amministrazione Comunale, dei fondi stanziati in favore dei Comuni per la morosità incolpevole e non erogati (perché non sempre risultano soddisfatti i relativi requisiti) che la Regione ha consentito di utilizzare per ampliare i contributi sul fitto casa.

“I contributi, oltre che tutelare il diritto alla casa e fronteggiare l’emergenza abitativa in atto, ci consentono di sostenere le famiglie in difficoltà in questo momento molto delicato”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “L’emergenza sanitaria Covid-19 ha causato anche una crisi sociale senza precedenti nella storia contemporanea nella nostra Città. Per questo stiamo adottando tutte le misure possibili per fronteggiare l’improvviso aumento della povertà che ha ridotto in stato di necessità anche chi fino a due mesi fa era economicamente autonomo. Ringraziamo gli uffici e in particolare i servizi sociali comunali che stanno svolgendo una grande mole di lavoro per l’erogazione in tempi rapidi sia dei buoni spesa (superate le 1300 famiglie sostenute e continua l’esame delle domande pervenute) sia per il riconoscimento del fitto casa. Continueremo a fare tutto il possibile per non lasciare da solo nessuno”.

I 671 beneficiari ammessi in graduatoria riceveranno le cifre loro dovute sui rispettivi conti corrente. Gli utenti aventi diritto che invece non hanno indicato il codice Iban saranno contattati dal Comune per fornirlo.