L'associazione "Andiamo in ordine" dona 4mila euro all'ospedale di Bisceglie

L'associazione degli odontoiatri "Andiamo in Ordine" Bari Bat, network di idee e progetti per l'odontoiatria, ha festeggiato il 25 aprile pensando alla solidarietà, continuando la sua opera a favore di chi è in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. L'associazione, in questo momento di emergenza sanitaria, ha voluto dare a questa giornata un forte significato di condivisione e lo ha fatto stanziando la somma di €. 4.000,00 al reparto Covid 19 dell'Ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie per le necessità più urgenti.

La donazione è un ringraziamento a medici, infermieri ed operatori sanitari che in questo particolare momento mettono a rischio la loro vita per il bene dei pazienti.

Nell'occasione, l'associazione "Andiamo in Ordine" ringrazia il sindaco della città di Bisceglie, Angelantonio Angarano che sta concentrando le sue forze per tutelare la sicurezza di tutti i suoi concittadini.

Il biscegliese, dott. Domenico Cosmai, responsabile e vice presidente dell'associazione odontoiatri, alla presenza del sindaco e del presidente dell'Ordine dei medici e chirurghi, dott. Benedetto Delvecchio, ha consegnato la busta con l'assegno della donazione al dott. Andrea Sinigaglia e al dott. Sergio Carbonara.

Presenti all'evento il dott. Giuseppe Marzocca, come componente CAO e il dott. Simone Vurro, membro del direttivo di Andiamo in Ordine.

L'associazione ha anche pensato alle famiglie in difficoltà aderendo all' iniziativa "adotta una famiglia " .

In un momento così difficile di chiusura e di isolamento, di incertezze e sofferenza l'ssociazione ha portato a compimento un'altra iniziativa "iostoconmedicieinfermieri"e si sta attivando, affinché ci sia un ritorno alla vita lavorativa odontoiatrica in sicurezza. Dopo due webinar, il gruppo lavoro dell'associazione di cui è responsabile il dott. D. Cosmai, ha realizzato un protocollo sulle pre- linee guida, contenenti indicazioni e raccomandazioni agli odontoiatri nel rispetto delle disposizioni ministeriali.

Sarà premura dell'associazione, dopo la loro approvazione da parte del governo, promuovere campagne informative sulla prevenzione dentale e sull'importanza della salute orale, rassicurando i pazienti che si recheranno negli studi odontoiatrici, sull'utilizzo di rigorose misure anti-contagio, di sanificazione e di impiego di DPI.