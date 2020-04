​Angarano: «Nessun nuovo contagio, ma fase due con prudenza e senza correre rischi»

«Anche oggi non ci sono stati nuovi contagi e la situazione è rimasta invariata rispetto a ieri. Abbiamo quindi 59 positivi nella nostra Città, dei quali 2 ricoverati in ospedale e 21 in quarantena presso il loro domicilio, oltre ai 36 pazienti del Don Uva ospitati nel plesso Covid all’interno della struttura. Restano 29 i concittadini che stanno osservando il periodo di isolamento domiciliare perché, pur negativi, hanno avuto contatti con persone risultate positive».

E' quanto rilevato dal Sindaco Angelantonio Angarano nel corso del consueto aggiornamento sulla diffusione del contagio.

«Eravamo già al lavoro sulla fase 2 - spiega - e da oggi entreremo ancora di più nel vivo della fase preparatoria. Ma una cosa è certa: anche dal 4 maggio servirà la massima collaborazione da parte di tutti noi per una convivenza prudente con il virus che ci consenta di ripartire gradualmente e con cautela, secondo le misure stabilite dal Governo, ma senza rischiare di tornare a far salire i contagi. L’attenzione deve essere quindi ancora maggiore, perché il virus continuerà a circolare e dovremo essere accorti per evitare che torni a colpire. E dobbiamo continuare a stare vicini alle tante persone che sono in difficoltà. Vi aggiornerò frequentemente anche su questo».