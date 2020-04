​Intesa sullo svolgimento delle udienze civili e di lavoro, iniziativa degli avvocati biscegliesi

Ottimizzare i tempi è sempre fondamentale ed in particolar modo lo è ora, in attesa di ripartire con le consuete attività.

Gli avvocati biscegliesi hanno più volte dato dimostrazione di essere una categoria sempre attiva e dinamica, che reagisce alle congiunture del momento con grande iniziativa e solidarietà.

L'Associazione Avvocati Bisceglie promuove, per i propri iscritti, un incontro in rete sugli aspetti del "PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI E DI LAVORO NEL PERIODO 11 MAGGIO - 30 GIUGNO 2020".

Il webinar, moderato dall'Avv. Domenico Di Pierro, Presidente dell'Associazione, si svolgerà giovedì 30 aprile p.v., alle ore 16.30, mediante la piattaforma Microsoft TEAMS, dando modo ai partecipanti di confrontarsi sui temi oggetto del protocollo di intesa de 17 aprile 2020.

L'Avv. Maurantonio Di Gioia, Consigliere dei COA Trani, chiarirà meglio gli aspetti del protocollo, mentre l'Avv. Egidio Pignatelli focalizzerà il suo intervento sulla piattaforma per le udienza da remoto. Il webinar sarà gratuito e riservato agli iscritti al'Associazione Avvocati Bisceglie, con un taglio pratico e colloquiale.