​Controlli per il coronavirus a Bisceglie: arrestati due spacciatori ed un rapinatore

Negli ultimi dieci giorni sono stati tre gli arresti operati dai Carabinieri di Bisceglie, due per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed uno per rapina. Non sono mancate diverse denunce in stato di libertà.

Tali operazioni di servizio sono scaturite nell’ambito dell’intensa attività di pattugliamento svolta dai militari in quel territorio. Precisamente:

G.G., 40enne, durante il controllo non giustificava la sua presenza fuori dal proprio domicilio e, al momento della contestazione delle violazioni previste dalla normativa finalizzato al contenimento del virus Covid-19, appariva molto nervoso. Pertanto è stato sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire grammi 51 sostanza suddivisa in dosi pronta per lo smercio. Successivamente è stata estesa la perquisizione presso un locale a lui in uso ove si rinvenivano altri 9 grammi di eroina e grammi 1,2 di cocaina, nonché materiale per il confezionamento e bilancini di precisione.

L'uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trani.

In altro caso analogo veniva controllata una 39enne di Bisceglie, M.G., che ha mostrato subito insofferenza al controllo, pertanto è stata sottoposta a perquisizione personale da cui è risultato il possesso di grammi 1,5 di eroina suddivisa in dosi. Anche in questo caso è stata estesa la perquisizione all’abitazione della donna, dove sono stati rinvenuti grammi 51 di eroina, materiale per il confezionamento e due telefoni cellulare utilizzati per l’attività illecita.

La donna è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Trani, in attesa di udienza di convalida.

D.P., 37enne cerignolano, è stato sorpreso dal proprietario mentre tentava di svaligiare un garage in via Perlasca a Bisceglie. La vittima del furto ha tentato di fermare il giovane, ma questi dimenandosi, è riuscito a dileguarsi, salvo poi essere bloccato dai Carabinieri di Bisceglie, intervenuti sul posto, dopo un breve inseguimento a piedi.

L'uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trani.

Infine, proprio per i controlli operati per garantire l’efficacia delle misure governative relative alla nota emergenza sanitaria, un giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.