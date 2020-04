Contagiati un medico ed un operatore sanitario del Covid Hospital di Bisceglie

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno nel cuore della ricorrenza del 25 Aprile: due dei quattro casi di contagiati da coronavirus erano in servizio al Covid Hospital di Bisceglie.

Entrambi tranesi, il primo è un medico, il secondo un infermiere. I due erano in servizio in uno dei Reparti oggetto di sanificazione un paio di settimane fa. Due casi di contagio che lasciano immaginare una nuova impennata di casi. Già nelle prossime ore si attende la conferma sulla positività o negatività di altre persone venute a contatto con i due operatori in servizio a Bisceglie.