​Energetikambiente: il 25 aprile servizio regolare. Chiusi i Centri comunali di raccolta

Nonostante i giorni di festa, contrariamente a quanto avviene in altre città del territorio, non si fermano le attività di Energetikambiente-Pianeta Ambiente, l’azienda che gestisce il Servizio di Igiene in città, comprese le attività di raccolta rifiuti porta-a-porta.

L’azienda, infatti, comunica che il 25 aprile il servizio procede regolarmente, a pieno regime, con il consueto programma giornaliero.

Pertanto non si registrerà alcuna interruzione nel servizio di raccolta, in modo da non causare disagi ai cittadini che proprio in questi giorni registrano picchi di produzione di rifiuti domestici.

Resteranno, invece, chiusi il 25 aprile l’infopoint di via Stoccolma e i 2 Centri comunali di raccolta di via Padre Kolbe e via Carrara Salsello.

Pertanto, si invitano i cittadini a non recarsi presso le due strutture nei giorni indicati e non lasciare i propri rifiuti davanti ai cancelli. Le aree sono video-sorvegliate.

E’ l’ennesima riprova dell’ottimo svolto dall’azienda che ricorda, come sempre, che a Bisceglie il futuro si differenzia oggi.