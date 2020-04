​«Rischio assembramento con le case vacanze nei pressi del Salsello​»

Una lettera aperta da parte di una cittadina di Bisceglie al Sindaco Angelantonio Angarano in vista della cosiddetta "fase 2". Una lettera in cui si chiede attenzione per il lavoro, ma soprattutto di non abbassare la guardia perché il pericolo contagi non è affatto alle spalle.

Eccone il testo integrale:

«Dopo mesi di sacrifici, chiusi in casa, come seguito e rispettato alla lettera da decreto, per la tutela della nostra salute, mi pare un paradosso, a breve, permettere accesso in spiagge e riapertura di case vacanza!

L'emergenza e il pericolo covid 19 non è ancora possibile debellarlo, in assenza di vaccino. Non è un pericolo scongiurato. Per cui, la mossa più errata, proprio in prossimità dell'estate, sarebbe permettere assembramenti in spiaggia e in case vacanza, dove, ovviamente, si svolgono feste, si incontrano amici e cagione di divulgazione virus.

Lavoro nel settore turistico da 20 anni, in hotel stagionali e, quasi sicuramente, io, come molti miei colleghi, non avremo modo di tornare al lavoro, poiché molte strutture non sono attrezzate per evitare assembramenti e non garantiscono l'immunità da contagi. Quindi milioni di posti di lavoro persi. Il lavoro, quindi, è una priorità, non certamente spiagge o riapertura di case vacanza,dove si riversano, per lo più, popolazioni di paesi limitrofi e dell'entroterra.

Quindi chiedo di continuare su questa linea, di riaprire ciò che non comporta veri rischi per la popolazione, ma di bandire e debellare la possibilità di aperture di attività inutili, al fine di economia e salute.

Da primo cittadino, mi auguro ascolti il mio appello, che è certamente quello di molti residenti in zona mare a Bisceglie.