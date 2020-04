Auto si ribalta davanti all'Ospedale, illeso il conducente

L'aspetto quasi incredibile di quanto accaduto intorno a mezzogiorno di oggi, giovedì 23 aprile, è che l'uomo di 37 anni che era a bordo dell'auto che vedete nelle foto, sia uscito dalla macchina del tutto illeso.

L'incidente, per cause ancora da accertare, è avvenuto nei pressi dell'ìncrocio dell'Ospedale di Bisceglie, in via Giovanni Bovio.

Una Fiat 600 si è scontrata con una Toyota Yaris, finendo poi con il ribaltarsi.

Sul posto i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie e la Polizia Locale.