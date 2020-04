​Angarano: «Nessun nuovo caso di Covid-19 a Bisceglie. Ma non possiamo abbassare la guardia»

Consueto report giornaliero sull'emergenza sanitaria in corso a firma del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

«Anche oggi non ci sono stati nuovi casi di positività al Covid-19 nella nostra Città. Cinque sono ricoverati al Covid Hospital "Vittorio Emanuele II", dei quali tre nel reparto di Malattie infettive e due in terapia intensiva.

Le persone in quarantena presso il proprio domicilio sono diminuite: ad oggi in totale sono 52, delle quali 21 positive e 31 negative. Stazionaria la situazione dei 35 pazienti del Don Uva ospitati nel plesso Covid all'interno della struttura.

L'emergenza sanitaria non è finita. Capisco le aspettative di tutti noi di tornare alle nostre abitudini ma dobbiamo ancora avere pazienza. Il virus è ancora in agguato ed è ancora più subdolo perché si nutre della nostra voglia di normalità.

Non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a combattere questa sfida insieme, come fatto finora, con sacrifici e senso di responsabilità. Confido in voi e vi ringrazio per la collaborazione».