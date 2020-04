​Giornata mondiale del Libro​, nuova donazione alla Biblioteca comunale

​Donato un termoscanner all'Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie ​

In un momento storico in cui la pandemia del Covid-19 ha spazzato via molte delle nostre certezze, mettendo in ginocchio la sanità pubblica, l’Associazione M. I. Cro. Italia OdV ha voluto ancora una volta essere presente destinando importanti sue risorse derivanti dalle donazioni