​Abbigliamento Sposa e Cerimonia​, grido di dolore al Premier Conte: siamo diventati fantasmi

Più che una lettera aperta, un grido di dolore per il tracollo di un settore importante della nostra economia: quello legato alla celebrazione dei matrimoni. In particolare alla produzione di abiti da sposa e da cerimonia. Un settore che impiega migliaia di addetti e che produce milioni di euro di fatturato.

Ecco il testo integrale di questa lettera inoltrata all'attenzione del Premier, Giuseppe Conte da un'associazione nazionale che si occupa del settore sposa.

«Trasparente, dimenticato, abbandonato, lasciato a sé stesso.

Grida di dolore il mondo dell'Abbigliamento Sposa e Cerimonia, un settore fantasma, in questa crisi epidemica che sta portando via tutto: è dura sentirsi invisibili per chi vive di sogni e crede nell'Amore.

Quel nemico fantasma, che ha messo in ginocchio tutti, sta cercando di portar via anche la dignità ed è per questo che lo Stato, garante della pluralità, deve intervenire, salvaguardando l'eccellenza italiana dinanzi agli occhi del Mondo.

Il settore dell'Abbigliamento Sposa e Cerimonia può inginocchiarsi soltanto per un "sì, lo voglio", non perché diviene come un vetro, fragile e trasparente.

Il mondo Sposa e Cerimonia, che misura una produttività da oltre un milione di euro, è ormai divenuto un settore fantasma, assimilato all'Abbigliamento Generico: non può essere comparato ad esso, perché l'imprenditoria Sposa e Cerimonia diffonde arte in un lasso di tempo ristretto, basando il proprio operato su un principio di stagionalità.

Vestire di bellezza ed eleganza i sogni vuol dire donare qualcosa di unico, che valorizzi le sinuosità corporee: come potrà la distanza sociale consentire tutto questo?

L'arte sartoriale è come una fata che ha bisogno di toccare, di apportare la propria creatività per realizzare unicità.

Con l'annullamento e le restrizioni degli eventi significa far sparire milioni di persone che lavorano dietro una macchina dei sogni.

Non spegnete i sogni: l'Italia intera ha bisogno, ora più che mai, di credere in qualcosa».