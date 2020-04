Bilancio parziale buoni spesa: superate le mille famiglie sostenute

Ha superato quota mille il bilancio parziale delle famiglie che hanno ricevuto i buoni spesa dal Comune di Bisceglie come forma di sostegno per alleviare le difficoltà scaturite dall’emergenza Covid-19. Prosegue il lavoro dei servizi sociali comunali per continuare ad esaminare le domande in ordine di arrivo e che man mano pervengono.

“Il sistema sta funzionando molto bene, nella massima efficienza e trasparenza”, ha osservato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “La piattaforma telematica di cui ci siamo dotati ha garantito l’immediatezza del caricamento delle somme senza necessità di spostamenti ed evitando quindi il pericolo di assembramenti. L’utilizzo del credito è altrettanto semplice, così come il controllo delle somme residue a disposizione. Approfitto ancora una volta per ribadire che i finanziamenti governativi e regionali, per un totale di circa 650mila euro, saranno completamente utilizzati per sostenere chi ne ha bisogno, cercando anche di includere chi non è rientrato, per mancanza di requisiti, in questa prima tranche di sostegni. Nessuno deve rimanere indietro. Grazie all’encomiabile lavoro degli uffici e dei funzionari dei servizi sociali, stiamo anche accelerando le procedure per erogare quanto prima il sostegno per il fitto casa. E continuiamo ad ampliare la rete solidale comunale grazie all’apporto dei volontari e alle donazioni di tanti biscegliesi che non smetteremo mai di ringraziare. Continuiamo a fare tutto quanto nelle nostre possibilità per far fronte all’emergenza sociale in corso”.

Sia chi ha bisogno di aiuto sia chi vuole aiutare può far riferimento al sito www.biscegliesolidale.it per tutte le informazioni, servizi ed iniziative in atto.