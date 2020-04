In corso lavori di manutenzione stradale, presto il rifacimento di diverse vie

Sono in corso in questi giorni lavori di manutenzione stradale, partendo da alcune vie ad alta densità di traffico che necessitavano di interventi anche al fine di garantire maggiore sicurezza stradale. Le opere di scarifica del manto stradale esistente e bitumazione, oltre che di rimozione di dossi e avvallamenti, anche al fine di prevedere la formazione di buche, sono partiti il 16 aprile scorso, dopo che il Dpcm del 10 aprile ha consentito i lavori di asfaltatura. Dopo aver già sistemato alcuni tratti precari di carrara Enziteto (la strada che collega via Lama di Macina a via Imbriani) e il tratto nei pressi della rotatoria di via Imbriani (incrocio carrara San Francesco), si sta man mano continuando con le rotatorie (e i rispettivi tratti in entrata e in uscita) di via Ruvo (incrocio con via Isonzo e via Cadorna) compreso il sottovia, via Isonzo, via vecchia Corato (incrocio con corso Garibaldi), via padre Kolbe (incrocio con via La Notte), via Bovio (incrocio con carrara Il Vuolo), oltre che alcuni tratti di via Veneto, via Ariosto e via Di Vittorio e lo svincolo in entrata per via San Pietro da via Andria. Man mano si procederà con altri tratti di strada che necessitano di manutenzione.

“Questi interventi, messi subito in atto dopo che il Governo li ha consentiti stante l’emergenza sanitaria in corso, sono utili a fronteggiare le urgenze ma non vanno confusi con quelli di ancora maggiore entità che riguarderanno il rifacimento completo di diverse strade e marciapiedi nella nostra Città”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “In questo senso, il lungo iter burocratico-amministrativo è ormai in fase conclusiva e presto sarà possibile procedere con il primo lotto delle opere che prevedono un corposo investimento di circa tre milioni di euro in tre anni per affrontare in maniera radicale e risolutiva il problema delle strade nella nostra Città”.

“È il simbolo di una Città che sta sfruttando questi giorni per farsi trovare preparata alla ripartenza dopo la fase più delicata della diffusione del Covid-19”, ha aggiunto Natale Parisi, assessore alle manutenzioni del Comune di Bisceglie.