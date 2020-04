Napoletano: «Riapre la piazza del pesce? Rimedio tardivo a errori grossolani»

«Finalmente l’Amministrazione comunale di Bisceglie si è decisa a riaprire l’area mercatale di Corso Umberto. Sebbene con alcune limitazioni, relativamente all’apertura nella fascia oraria mattutina ed alla chiusura nei giorni festivi. In questo modo, SI PONE PARZIALE E TARDIVO RIMEDIO AI GROSSOLANI ERRORI CHE NE DETERMINARONO LA CHIUSURA».

E' quanto afferma, in una nota, Franco Napoletano, Consigliere comunale de Il Faro-Partito Comunista Italiano.

«L’Amministrazione comunale, infatti - prosegue Napoletano -, al fine di evitare assembramenti alla piazza del pesce, avrebbe dovuto convocare tempestivamente gli operatori e/o tutti i loro rappresentanti di categoria. In tal modo, si sarebbe potuto fare ieri quello che si è fatto oggi e si sarebbe evitata la chiusura, con danni e disagi conseguenti, del nostro mercato tradizionale. Questi stessi rilievi, con annessi suggerimenti, ebbi modo di effettuarli già nel Consiglio Comunale monotematico del 9 aprile u.s. In quella sede, però, non ci furono risposte: solo improperi.

Comunque,va bene così: meglio tardi che mai! Ma, questo, non giustifica alcuna piaggeria verso chi non ha operato nel modo giusto».