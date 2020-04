​Ospedale di Bisceglie, situazione stazionaria: 21 persone dimesse e 20 decedute

Consueto aggiornamento quotidiano dei ricoverati al Covid Hospital di Bisceglie da parte della Asl Bt.

In questo momento a Bisceglie vi sono 25 ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 1 in Obi (Osservazione breve intensiva) del pronto soccorso, 8 in Rianimazione, 10 dimissibili, 21 dimessi e 20 deceduti.