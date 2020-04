​Coronavirus, Lorusso: «Danni meno gravi con una maggiore attenzione ed azione coordinata​»

Quella in corso non è stata certo la prima emergenza sanitaria che la città di Bisceglie si è trovata a gestire. A ricordarne una, di portata molto più limitata, ma ugualmente pericolosa, è stato l'ex Sindaco Biagio Lorusso.

«Bisceglie in epoca recente - scrive l'ex Sindaco - riuscì a prevenire con controlli preventivi la diffusione del colera, dopo il verificarsi di alcuni casi in Barletta nell'ottobre-novembre 1994. Quale sindaco della città riunii con immediatezza i comandanti dellaP.U.(ten. col. Patruno) della Stazione C.C.( mar. magg. Metta), della Brigata Guardia di Finanza(mar. magg. Carparelli, il v.segretario generale del Comune( dott. Pompeo Camero) e il dirigente del servizio Igiene Pubblica dell'allora USL BA/4(dott. Mario Manni).

Furono così predisposte operazioni di controllo nella zona portuale e lungo la costa e presso esercizi commerciali, compresi il mercato ittico comunale, gli impianti di produzione del ghiaccio e le vasche di prodotti ittici.Durante le operazioni notturne, furono disposti sequestri di prodotti e due persone furono sorprese a utilizzare le acque del porto. In piazza Regina Margherita fu scoperta la vendita di salmone affumicato in ambienti insalubri. Alle operazioni aderì tramite fonogramma il comandante della Capitaneria di Molfetta(cap. di fregata De Tullio). Non si ebbero con questi interventi preventivi e con il calo temporaneo nella vendita di prodotti ittici casi di colera. La situazione di pandemia da Covid 19 non è minimamente paragonabile a quella sopra ricordata ma forse un'attenuazione degli effetti virulenti si sarebbe potuta ottenere con una maggiore attenzione ed azione coordinata».