Primo caso di morte da coronavirus a Bisceglie

«Oggi purtroppo cominciamo la giornata con una notizia triste per tutti noi. È deceduta nella notte una nostra concittadina affetta da Coronavirus che era ricoverata in un ospedale fuori provincia. È la prima vittima del Covid-19 nella nostra Città. Siamo profondamente addolorati. Alla sua famiglia giunga il cordoglio del Comune di Bisceglie e di tutta la cittadinanza».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal Sindaco Angelantonio Angarano che fa seguito ad un post di un ex assessore del Comune di Bisceglie che sul suo profilo aveva scritto: «Faccio un post dopo tanto tempo per dedicare un pensiero ad una Grande Donna che ho avuto l’Onore ed il Piacere di conoscere poco più di 20 anni fa dopo aver conosciuto mia moglie. Mi riferisco a mia suocera che è andata via questa notte. Di solito si scherza sulle proprie suocere. Io sono stato molto fortunato. La Sua bontà d’animo è nota a moltissime persone che l’hanno conosciuta. Traspariva subito insieme al suo gentile sorriso appena avevi modo di incontrarla anche solo per pochi momenti. Le sarò sempre grato per avermi trattato come un figlio».

La donna, di 81 anni, era ricoverata al Miulli di Acquaviva delle Fonti