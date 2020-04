​Una mamma: «Fate qualcosa per far tornare i nostri figli a scuola»

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di una mamma di Bisceglie che chiede al Comune di cominciare a progettare la riapertura delle scuole. Naturalmente, a scanso di equivoci, ricordiamo che lo stop alle scuole non dipende dai singoli comuni, ma è una decisione che spetta al Governo centrale, ma resta il tema: come far ripartire l'anno scolastico, anche in considerazione della possibilità che il virus si ripresenti in tutta la sua violenza anche il prossimo autunno.

Ecco il testo integrale della lettera aperta:

«Caro Direttore, sono una mamma lavoratrice con una bambina di 5 anni. Scrivo a Lei perché magari, pubblicando questa lettera e questa mia richiesta, possa porre all'attenzione di chi di dovere quella che penso sia una preoccupazione comune a tutte le mamme con bambini in età scolare.

Noi viviamo in un paese che conta meno di 60.000 abitanti. Non siamo in una grande metropoli, nella quale il numero di cittadini rende impossibile o quasi una ripresa di un ciclo scolastico normale. Viviamo in un paese dove per fortuna nostra esistono ancora spazi all'aperto, esistono posti che possono tranquillamente essere adibiti all'attività scolastica.

La mia lettera serve proprio per chiedere a chi di competenza, quindi gli assessori alla pubblica istruzione e, volendo, anche alla cultura, di Bisceglie: cosa stiamo facendo in questo periodo in cui oggettivamente è tutto fermo? Vorrei lanciare una proposta. Perché non pensano a realizzare un progetto di scuola elementare all'aperto? Non voglio spingermi a pensare all'asilo, perché chiunque abbia un bambino in età prescolare sa bene che non è pensabile fare stare un gruppo di bambini seduti a distanza tra di loro. Meno che mai di farli restare a distanza dai maestri che diventano punti di riferimento anche affettivo in assenza dei genitori.

Però quello che non capisco è per quale motivo non si cominci a pensare ad una riorganizzazione delle scuole elementari. Non credo sia un'operazione eccessivamente complicata quella di reperire le piantine di ogni scuola esistente a Bisceglie, per vedere quali e quante classi possono essere utilizzate cercando di porre i bambini alle distanze di sicurezza. Non credo sia un'operazione troppo complicata fare un censimento di quelli che sono i bambini che ancora frequentano la scuola elementare o che, come per il caso di mia figlia, debbano iniziare la scuola elementare a settembre.

Ritengo che in base al numero degli abitanti del nostro paese sia possibile cercare di riorganizzare in qualche modo le lezioni scolastiche. Comprendo che si debbano attendere le direttive nazionali. Però nulla vieta di farci pionieri di un'idea che restituirebbe ai bambini il loro diritto fondamentale, oltre che all'istruzione, anche al confronto tra di loro. Purtroppo occorre mettere i piedi per terra e accettare il fatto che dei bambini così piccoli non sono in grado di svolgere lezione on-line. Non sono studenti universitari che riescono ad autogestirsi. Per non parlare delle immense difficoltà che possa riscontrare una famiglia con più figli di età diverse. E sto dando per scontato che si riesca a superare le difficoltà economiche cui vanno incontro le famiglie meno abbienti.