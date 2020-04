La piazza del pesce riapre con l’area mercatale circoscritta e il controllo degli accessi

Da domani, martedì 21 aprile, tornerà ad essere aperto il mercato giornaliero di corso Umberto, la cosiddetta “piazza del pesce”, nel rigido rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale, secondo un rigoroso piano di sicurezza che contingenti gli ingressi evitando gli assembramenti. L’area del mercato è stata transennata. I due accessi, uno lato teatro Garibaldi e l’altro lato torre maestra, saranno controllati da guardie giurate private così come proposto da Confcommercio. I venditori, a seconda della numerazione delle panche, saranno aperti a giorni alterni. I titolari delle attività commerciali dell’area mercatale dovranno chiaramente usare idonei dispositivi di protezione individuale e si impegnano ad utilizzare un sistema di “chiamata” programmato per la gestione della coda. Gli stessi operatori hanno effettuato una pulizia delle loro postazioni.

“Sarà un’apertura sperimentale”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Recependo la richiesta degli operatori e di Confcommercio, abbiamo dato la possibilità ai commercianti di organizzarsi come i supermercati e gli esercizi commerciali di vicinato, con un sistema di controllo e vigilanza che consenta il rispetto delle misure di sicurezza. A supporto, nell’area mercatale impiegheremo volontari di Protezione Civile e ci sarà un presidio della Polizia Locale. Quella della chiusura è stata una decisione sofferta e obbligata in una fase molto delicata dell’emergenza. A distanza di tre settimane abbiamo disposto una riapertura parziale e regolamentata per non penalizzare ulteriormente gli operatori commerciali che stanno attraversando già un periodo molto complesso, ma voglio che sia chiaro: qualora dovessimo accertare inadempimenti che mettono in pericolo la salute pubblica, torneremo a disporre immediatamente la chiusura. Chiedo pertanto a tutti il massimo senso di responsabilità”.