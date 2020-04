​Universo Salute: situazione sotto controllo. Tre pazienti dalla Rsa di Canosa

Nel pomeriggio di domenica, tre pazienti della RSA San Giuseppe di Canosa di Puglia, chiusa temporaneamente, sono stati ricoverati presso l'Hospice di Universo Salute, a Bisceglie.

Lo rende noto un comunicato diffuso dalla stessa Universo Salute.

I pazienti, risultati negativi al doppio tampone faringeo per la ricerca di infezione da COVID 19, sono ospitati in camere singole in regime di isolamento. Il Capo Dipartimento dei Distretti della Asl Bat, dr. Giuseppe Coratella, ha evidenziato che il trasferimento all'Hospice ha carattere d'urgenza e di eccezionalità.

Intanto permane sotto rigido controllo l’organizzazione assistenziale presso le sedi di Bisceglie, Foggia e Potenza di Universo Salute in questa delicata fase di emergenza Covid-19.