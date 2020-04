Il Comune lancia il concorso di disegno “contagio di colori” rivolto a bimbi dai 6 ai 10 anni

Si chiama emblematicamente “Contagio di colori” il concorso di disegno che il Comune di Bisceglie ha lanciato oggi, riservato ai bimbi dai 6 ai 10 anni attraverso il coinvolgimento dei 4 circoli didattici di scuola primaria.

L’obiettivo è creare da una situazione delicata dettata dall’emergenza sanitaria, un “contagio buono”, costruttivo e proattivo, attraverso la creatività e il coinvolgimento dei più piccoli, che guardano il mondo con occhi diversi. Il tema del contest è infatti il Coronavirus visto dai bambini, chiamati ad esprimersi come “piccoli artisti” con qualsiasi tecnica a libera scelta (disegno con matite, pastelli, tempera, acquerelli, collage, tecniche miste ecc). Il concorso prevede il coinvolgimento dei 4 circoli didattici di scuola primaria.

I disegni, su formato A3, dovranno essere inviati in foto all’indirizzo mail: contagiodicolori@comune. bisceglie.bt.it entro e non oltre il 3 maggio 2020. Gli elaborati selezionati dalla giuria costituita da tecnici saranno esposti in una mostra al Castello Svevo Angioino al termine dell’emergenza COVID-19. I vincitori saranno inoltre premiati con biglietti di ingresso ad un futuro spettacolo a scelta della rassegna di teatro per ragazzi “Il Tempo dei Piccoli” del Sistema Garibaldi e con materiale scolastico offerto dagli esercizi commerciali della città che vorranno aderire all’iniziativa.

“Come sapete stiamo vivendo un’esperienza molto particolare: restare in casa per tanti giorni”, ha detto il Sindaco Angelantonio Angarano rivolgendosi direttamente ai bambini. “Siete molto bravi nel rispettare le regole con i vostri genitori e maestre. Tutti insieme ce la faremo, sconfiggeremo il coronavirus e torneremo ad abbracciarci. Ho visto anche che in questi giorni molti di voi stanno realizzando bellissimi disegni che avete anche esposto fuori alle vostre scuole, ai balconi delle vostre abitazioni. Vi invito a dare sfogo alla vostra fantasia e creatività, realizzando disegni che esprimano il vostro stato d’animo in questi giorni. Sarà un modo per sentirci ancora più uniti fino a quando potremo uscire di casa, tornare a scuola, rivedere i nostri amici e le persone a cui vogliamo bene. Forza ragazzi, un abbraccio virtuale”.

Regolamento del concorso sul sito del Comune di Bisceglie e sulla App Municipium.