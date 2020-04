«Presto la fase acuta della pandemia sarà passata. Ma il rischio è una fase endemica»

«Presumibilmente tra poco tempo la fase più acuta della epidemia passerà. Bisogna,in attesa del vaccino, condividere la propria vita e il lavoro con la presenza oscura del coronavirus che causa la malattia chiamata Covid-19. La ripresa del lavoro deve contemperare alcune forme di protezione individuali e collettive».

E' quanto scrive Tommaso Fontana, per decenni colonna portante, oltre che primario, del Reparto Malattie Infettive di Bisceglie.

«Le misure non possono fare a meno, a mio parere - prosegue - di alcune indagini. Penso che sia opportuno sottoporre quelli che ritornano al lavoro per primi a una indagine sierologica per la ricerca degli anticorpi neutralizzanti questo virus e a un tampone per la ricerca dello stesso virus. I negativi agli anticorpi dovrebbero a mio parere ripetere il tampone a scadenza temporale da 15 a 30 giorni.

Non ci sono altre diverse soluzioni per poter controllare l'epidemia e non renderla ugualmente endemica. Per una nazione come la nostra che non riesce a mantenere chiuse le frontiere, non voglio esprimere alcun giudizio, la ripresa epidemica è a portata di mano. Voglio ricordare che il virus potrebbe ridurre la propria aggressività, ma anche aumentarla e i limiti dell'età sono davvero molto aleatori e i giovani saranno sempre più colpiti, in passato è già successo.

I tamponi dovrebbero essere poter analizzati il più vicino al luogo di prelievo per una questione di comodità e ancor più di sicurezza come si può immaginare».