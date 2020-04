​I contagiati a Bisceglie sono 62. Un nuovo caso di contagio all'interno di un nucleo familiare

«Vi aggiorno come sempre sulla situazione relativa ai positivi al Covid-19 nella nostra Città, precisando ancora una volta che i dati ufficiali, e pertanto attendibili, ci giungono in tarda serata dalla Asl Bt tramite la Prefettura di Barletta Andria Trani, che ringraziamo per l’attività di raccordo e coordinamento».

E' quanto scrive il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, nella tarda serata di sabato, al termine dell'ennesima giornata di impegno sul fronte covid-19.

«I positivi - spiega il Sindaco - sono in totale 62, dei quali 5 ricoverati in ospedale (4 al Covid Hospital di Bisceglie e 1 in un nosocomio fuori provincia) e 21 in quarantena domiciliare, oltre ai 36 pazienti del Don Uva ospitati nel plesso dedicato al Covid all’interno della struttura. Rispetto a ieri, quindi, si registra un caso in più, persona che era già in isolamento poiché familiare di un positivo.

In totale le persone in quarantena presso il proprio domicilio sono 72, dei quali 51 negativi, in isolamento precauzionale perché hanno avuto contatti con persone positive.

Continuiamo a mantenere alta l’attenzione a fini precauzionali sulla situazione nelle Rsa nel territorio comunale.

Per continuare a contenere l’avanzata del virus è importante non mollare ora.

L’emergenza non è finita e serve ancora la collaborazione di tutti.

Sappiamo che è dura, che siamo stanchi, ma se sbagliamo ora potremmo pagarne a caro prezzo le conseguenze tra quindici giorni.

Per questo dobbiamo continuare a fare sacrifici ora, restando a casa, per proteggere la nostra salute e cominciare a ripartire con il piede giusto quando lo potremo fare in sicurezza.