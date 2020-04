​Spina: ««​Tra i 17 deceduti all’ospedale di Bisceglie, ci sono Biscegliesi?​»

«Tra i 17 deceduti all’ospedale di Bisceglie, ci sono Biscegliesi? È’ un dato che non è stato mai comunicato dall’amministrazione comunale di Bisceglie finora. Ci tranquillizzerebbe sapere che oltre ai 61 contagiati non ci sia qualcuno della nostra città deceduto. Anche per capire l’aggressività del virus finora».

E' quanto chiede il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Mancano nei comunicati del sindaco - prosegue - anche i dati relativi all’andamento della distribuzione dei bonus mensa. Oggi sono migliaia e migliaia le persone che hanno bisogno a Bisceglie, ma non mi sembra che si sia riusciti a soddisfare la comunità. Come non è possibile che i contributi locazione siano ancora nelle casse del comune e non vengano erogati ai cittadini. Angarano faccia comunque un nuovo bando presto per allargare la platea dei bonus-mensa a tutte le categorie di indigenti e, soprattutto, utilizzi metodi comunicativi e partecipativi più semplici. Chi non ha internet non deve chiedere agli assessori di fare la domanda né possiamo pensare al prestito di Iphone ai cittadini bisognosi. I consiglieri de “La Svolta” spesso, per non copiare i bandi della mia amministrazione o degli altri comuni, si inventano come complicare la vita ai cittadini. Infatti, sono arrivate poco più di mille domande al Comune a fronte di un bisogno molto più esteso. È’ giusto che a beneficiare dei soldi di governo e regione sia solo l’1,5 per cento dei biscegliesi? Sempre amici o amici degli amici?