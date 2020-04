L'Aido Bisceglie aspetta il "contagio della solidarietà"

“Io faccio la mia parte. Tu puoi fare la tua. Di’ sì alla donazione di organi e tessuti”. E’ uno degli slogan adottati dall’Aido di Bisceglie in vista della Giornata Nazionale della Donazione degli Organi, che si celebra quest’anno il 19 aprile.

L’attuale situazione di emergenza ha forzato la concentrazione di ingenti risorse per la gestione del Covid 19; si è cercato di garantire il trattamento sanitario di patologie la cui cura non è procrastinabile, ma sono stati rimandati esami specialistici, visite e day service necessari per agire in maniera preventiva, interventi non ritenuti urgenti. Passano sotto silenzio le difficoltà, a causa della solitudine, della segregazione in casa e della mancanza di lavoro di quanti soffrono di malattie psichiche e delle ansie di quanti (e sono tanti anche a Bisceglie) vivono nella speranza di untrapianto.

L’AIDO c’è ed aspetta “il contagio della solidarietà”, come suggerisce il Presidente Mattarella, “il contagio della speranza” per chi è in attesa di un trapianto. L’atto di donazione degli organi è il migliore augurio di continuità della vita per un pronto passaggio dalla malattia alla guarigione.