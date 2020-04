Coronavirus, l'82° Reggimento Fanteria "Torino" dona un ventilatore polmonare a Bisceglie

L’82° Reggimento Fanteria “Torino”, reparto dell’Esercito Italiano appartenente alla Brigata Meccanizzata “Pinerolo”, ha donato un ventilatore polmonare e materiale sanitario al reparto di terapia intensiva dell’ospedale “V. Emanuele II” di Bisceglie (BAT). La gara di solidarietà è stata prontamente condivisa da tutto il personale del “Torino”, dagli ex e dall’Associazione fanti del “Torino” che, animati da valori di solidarietà e partecipazione attiva verso la comunità, nel giro di 48 ore, hanno raccolto, su base volontaria, i fondi necessari all’acquisto di un dispositivo di ventilazione polmonare presso volumetrico per terapia sub-intensiva del tipo “Resmed Astral 100” e materiale sanitario per un valore di circa 10.000 euro contribuendo a fronteggiare l’emergenza Covid-19 sul territorio.

L’iniziativa è nata dal desiderio dei militari dell’82° di fornire un aiuto concreto ai medici impegnati sul fronte ospedaliero in un momento di grande sollecitazione dei nosocomi italiani e, in particolare, della provincia di Barletta - Andria - Trani. La consegna del prezioso apparecchio sanitario, avvenuta questa mattina alla presenza del Direttore Sanitario dell’Ospedaledi Bisceglie, Dott. Andrea Sinigaglia, da parte del Col. Sandro Iervolino presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale “V. Emanuele II” di Bisceglie, testimonia il grande cuore degli uomini e delle donnedel “Torino”, il cui auspicio, in questo periodo di emergenza nazionale, è quello di essere uniti all'insegna del tricolore per vincere questa nuova minaccia ed un ritorno in tempi brevi alla normalità e alla vita quotidiana, più forti di prima, fieri ed orgogliosi di essere Italiani.

Una risposta concreta alla gestione dell'emergenza sanitaria nazionale che si inserisce nel quadro delle attività istituzionali della Forza Armata al servizio del "Sistema Paese" che ha prontamente messo in campo dall’inizio dell’emergenza come quelle di supporto, a tutto campo, alla Protezione Civile, alle Forze dell’Ordine, al sistema sanitario nazionale e agli ospedali del nord Italia, con l’invio di personale sanitario militare nelle zone focolaio, in cui è impiegato, tutt'oggi, anche personale della Brigata meccanizzata “Pinerolo” e dell'82° Reggimento fanteria “Torino”. In questi giorni, caratterizzati da molti sacrifici per tutti gli Italiani, la solidarietà messa in campo dai “Fanti del Torino”, conferma ancora una volta l’attenzione e la vicinanza alle comunità della provincia pugliese che ospita il reparto dell’Esercito Italiano. Un piccolo gesto, con l’augurio che si possa al più presto sconfiggere il virus e tornare alla normalità, a riprova che “noi ci siamo sempre, di più insieme!”.