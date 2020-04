Nelle scorse ore un provvedimento del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bt per la somministrazione di tamponi di controllo ha suscitato dubbi e polemiche.

"La procedura avviene in totale sicurezza per cittadini e operatori - spiega Riccardo Matera, Direttore del Dipartimento di Prevenzione - cittadini che hanno completato il periodo di quarantena e che sono asintomatici sono stati invitati a fare il tampone di controllo, recandosi con la propria auto presso il parcheggio del Poliambulatorio di Bisceglie "Arcieri" dove è ubicato l'Ufficio Igiene".

"Naturalmente sono state date tutte le indicazioni da seguire tra cui indossare la mascherina e i guanti, fare il percorso più breve - continua Matera - e sono stati dati appuntamenti per rendere le procedure che sono avvenute all'aperto più snelle possibili".

"Questa modalità di controllo è molto apprezzata dai cittadini perché in questa maniera viene garantita la privacy - precisa il Direttore del Dipartimento - le persone invitate a fare questi tamponi di controllo hanno già terminato il periodo di isolamento e non hanno più sintomi mentre quando è necessario e quando il cittadino non può rispondere all'appuntamento sono gli stessi operatori degli Uffici di Igiene a raggiungere a domicilio il cittadino".