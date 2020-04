Pazienti asintomatici convocati all'ospedale di Bisceglie per fare il tampone dopo la quarantena

Pazienti sottoposti alla quarantena che al termine del periodo di isolamento domestico vengono invitati dalla Asl Bt a recarsi all'ospedale di Bisceglie, per la precisione nell'area antistante, per effettuare il tampone e poi tornare a casa.

Una vicenda che ha bisogno urgente di chiarimenti da parte dei vertici della Asl e che sta facendo salire la temperatura del dibattito politico in città, oltre che destare grande preoccupazione nei cittadini.

Questa la lettera che è stata recapitata ad un paziente posto in isolamento perché contagiato. E' bene precisare che si tratti di un asintomatico, cioè non ha avuto nessuno dei sintomi esterni della malattia. Ma si tratta pur sempre di persone potenzialmente contagiose e che, per questo, sono sottoposte ad una logica quarantena che li isoli dal proprio contesto sociale per evitare una possibile diffusione del contagio:

«OGGETTO* MODALITA' ESECUZIONE TAMPONE FARINGEO DI CONTROLLO

Si autorizzano le SS.VV., a fine del periodo di quarantena, solo se asintomatiche, nelle date indicate in allegato, a recarsi dalla propria abitazione presso la sede del Dipartimento di Prevenzione SISP Bisceglie, ubicato in via degli Aragonesi c/o CPT Don Pierino Arcieri con ingresso da via Giovanni Bovio, 279/A direzione Ospedale, muniti di auto propria, indossando le mascherine ed i guanti, e rispettando rigorosamente l'orario dell'appuntamento prestabilito, seguendo la via più breve senza alcuna sosta intermedia. La puntualità è necessaria per evitare assembramenti. I tamponi saranno eseguiti dal personale medico del Dipartimento di Prevenzione di Bisceglie nell'area prestabilita del parcheggio antistante l'Ospedale. Dopo l'esecuzione del tampone, le SS.VV., sono obbligate a rientrare immediatamente al proprio domicilio, percorrendo la via più breve di rientro, senza alcuna sosta, e a provvedere immediatamente alla sanificazione dell'abitacolo della propria autovettura. In caso di presenza di sintomi (febbre o dispnea o tosse o astenia) il soggetto è tenuto a non allontanarsi dal proprio domicilio».

Com'è facile osservare dal tenore dell'invito, si tratta di persone che ancorché asintomatiche, fino a prova contraria (appunto l'esito del tampone), vanno considerate potenzialmente contagiose. Quindi non è facile comprendere il motivo della necessità di farli uscire dall'isolamento, attraversare il proprio condominio di residenza, raggiungere la propria auto, attraversare almeno l'intera città di Bisceglie (non è chiaro, infatti, se i destinatari di questa richiesta siano solo residenti in città o anche negli altri comuni della provincia), recarsi nel parcheggio dell'ospedale per poi rifare il tragitto all'inverso e rientrare nella propria abitazione.

Da una parte è facile comprendere come per la Asl sia complicato sguinzagliare uomini e mezzi in giro per il territorio provinciale per i dovuti controlli ai pazienti asintomatici (basti pensare solo a quanti camici, mascherine, guanti e presidi sanitari siano necessari per compiere questa operazione). Ma è altrettanto chiaro che il rischio di vanificare tutta la clausura a cui i cittadini sani si stanno sottoponendo in questo periodo sia troppo alto.

Naturalmente, senza fare sensazionalismo, sulla vicenda si attende una parola di chiarezza da parte delle autorità competenti, mentre già all'orizzonte si addensano nubi per le reazioni politiche a questa vicenda che pone Bisceglie in una situazione particolarmente scomoda.