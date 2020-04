​Il Sindaco: «A Bisceglie 62 casi di covid-19. Per 4 persone il tampone è tornato positivo»

«Vi aggiorno come di consueto sull'emergenza Covid-19 nella nostra Città attingendo dai dati ufficiali che ci giungono in tarda serata dalla Asl Bt tramite la Prefettura di Barletta-Andria-Trani. I positivi al Coronavirus nella nostra Città sono 61 a cui si somma un paziente ricoverato in una struttura fuori provincia».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, al termine di una giornata convulsa in cui le notizie su possibili nuovi contagi si sono rincorse fino a trovare timide conferme a tarda ora.

«Chiarisco ancora una volta - precisa Angarano - l'importanza dell'UFFICIALITÀ dei dati perché oggi sono circolate, sui social network e sulle chat, cifre diffuse frettolosamente.

Noi non teniamo in conto chi le utilizza solo per attaccare volgarmente il sindaco e prendere una manciata di “like” su Facebook: un comportamento irresponsabile, gravissimo ed inaccettabile in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Una totale mancanza di rispetto verso i cittadini che in questo periodo stanno facendo sacrifici e sono in difficoltà. Questa gente che sfrutta la situazione per incolpare il sindaco, dovrebbe pensare a come dare una mano piuttosto che criticare strumentalmente ed offendere.

Le cifre circolate sui presunti nuovi 7 casi positivi in realtà sono, in parte, situazioni (2) già anticipate nei nostri aggiornamenti e in parte (4) risultati di alcuni tamponi nuovamente positivi su persone che lo erano prima e che quindi erano già state conteggiate.

Raccomandiamo a tutti, ancora una volta, di far riferimento alle fonti ufficiali, di non fidarsi di ciò che circola nelle chat e sui social network ed, infine, di considerare che i dati ci vengono comunicati a tarda sera e che, a volte, devono essere “esplicitati”.

Nel frattempo continuiamo a lavorare per fronteggiare sia l'emergenza sanitaria che quella sociale.

Ad oggi sono 685 i buoni spesa erogati a cittadini in difficoltà per l'acquisto di alimenti e beni primari, grazie ai servizi sociali comunali che si stanno dedicando con grande impegno a questa attività. Continua nel frattempo l'esame delle domande pervenute e che continuano ad affluire.

La rete di solidarietà continua inoltre a sostenere quotidianamente molte famiglie che ne hanno necessità (info su www.biscegliesolidale.it).

Altra conferma di servizio: è in funzione anche a Bisceglie la possibilità, riservata a persone dai 75 anni in su, di chiedere di ricevere la pensione in contanti a domicilio grazie alla convenzione tra Poste Italiane e Carabinieri.

A breve vi daremo comunicazione anche sul contributo agli affitti.

Continueremo ad aggiornarvi con costanza e trasparenza.