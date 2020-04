​Il Sindaco conferma: «Ci sono due pazienti covid-19 in più a Bisceglie»

«Ad oggi i positivi biscegliesi sono 60, due in più dell’ultimo aggiornamento, dei quali 2 ricoverati nel reparto di malattie infettive del Covid Hospital “Vittorio Emanuele II” e 21 in quarantena obbligatoria presso il loro domicilio, compresi gli operatori sanitari dell’Opera Don Uva».



La conferma nel consueto aggiornamento di tarda serata da parte del Sindaco Angelantonio Angarano.

«I 37 pazienti dell’ex istituto ortofrenico del Don Uva - prosegue - sono ospitati nell’unità Covid che Universo Salute ha allestito sempre all’interno della struttura ex Cdp. In quarantena domiciliare ci sono totalmente nella nostra Città 63 persone, delle quali come già detto 21 positive e 42 negative. Queste ultime sono in isolamento perché familiari o perché sono entrati in contatto con i positivi. I quarantenati sono seguiti dalle Autorità Sanitarie e sono anche sottoposti ai controlli della Polizia Locale per verificarne l’effettiva presenza in casa. Continua, per le persone in quarantena, il servizio personalizzato di ritiro dei rifiuti per garantire maggiore sicurezza di tutti.

Teniamo alta la guardia e continuiamo ad attenerci scrupolosamente alle regole perché siamo ancora nella fase di massima diffusione del virus in cui non ci possiamo permettere di abbassare la guardia. Noi continuiamo a fare tutto quanto nelle nostre possibilità per contrastare questo “mostro invisibile”.

Grazie ai tanti cittadini che stanno dimostrando senso di responsabilità, restando a casa con grande sacrificio.