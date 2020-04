Un ventilatore polmonare donato dai fanti del Reggimento "Torino" all'Ospedale di Bisceglie

Venerdì 17 aprile 2020, alle 10, i fanti dell’82° Reggimento fanteria “Torino” doneranno un ventilatore polmonare e materiale sanitario al reparto di terapia intensiva di Bisceglie per un valore di circa 10.000 euro.

La gara di solidarietà è stata condivisa da tutto il personale del “Torino”, dagli ex e dall’Associazione fanti del “Torino” che, animati da valori di solidarietà e partecipazione attiva verso la comunità, nel giro di 48 ore, hanno raccolto, su base volontaria, i fondi necessari all’acquisto di un dispositivo di ventilazione polmonare presso volumetrico per terapia sub-intensiva e materiale sanitario per un valore di circa 10.000 euro contribuendo a fronteggiare l’emergenza Covid-19 sul territorio. L’iniziativa è nata dal desiderio dei militari dell’82° di fornire un aiuto concreto ai medici impegnati sul fronte ospedaliero in un momento di grande sollecitazione dei nosocomi italiani e, in particolare, della provincia di Barletta - Andria - Trani.