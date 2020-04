​Ospedale Covid 19 di Bisceglie: il totale dei ricoverati

La Asl Bt ha reso nota la situazione delle presenze di infetti da coronavirus nell'Ospedale Cociv-19 di Bisceglie:

i pazienti ricoverati in Malattie infettive sono 16; quelli ricoverati in Obi Pronto Soccorso 3; i pazienti in Rianimazione sono 2; quelli dimissibili 10; quelli dimessi sono 18; mentre i pazienti deceduti sono 15 (una paziente del 90 anni inclusa in questo dato è deceduta ieri in Pronto Soccorso ma si è ancora in attesa dell'esito del tampone).