Addetti alla pulizia di Universo Salute, revocato lo sciopero di oggi

«In riscontro alla nota di Universo Salute - Opera Don Uva pervenuta ieri, inerente l’impegno ed il rispetto di tutte le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza dei lavoratori da parte della Committenza e della Società appaltatrice, con il ripristino della consegna di adeguati dispositivi di sicurezza per i lavoratori, si informa che la Segreteria FILCAMS CGIL BAT revoca l’astensione dal lavoro del personale di EP S.p.A. prevista per mercoledi 15 aprile 2020».

Lo rende noto Domenico Spera, Segreterio FILCAMS CGIL BAT