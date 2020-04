Ospedale di Bisceglie: 20 pazienti ricoverati. In 8 pronti per essere dimessi

Continua la ormai quotidiana battaglia tra medici e infezione da coronavirus nell'ospedale di Bisceglie. I dati diffusi oggi dalla Asl della Bat tornano ad essere incoraggianti, soprattutto perché la situazione della diffusione dell'epidemia nel territorio sembra essere ampiamente alla portata delle strutture sanitarie allestite nell'area.

In particolare nell'ospedale di Bisceglie al momento vi sono 18 ricoverati nel reparto di Malattie infettive, mentre 2 pazienti sono nel Reparto di Rianimazione; 8 pazienti sono ormai pronti per essere dimessi. In totale sono stato dimessi 18 pazienti mentre i deceduti totali sono 14.