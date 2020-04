Emergenza coronavirus, Angarano: «Ad oggi i positivi a Bisceglie sono 58​»​

«Anche nel giorno di Pasquetta, cari amici, è stata una giornata molto intesa nella battaglia che conduciamo ormai ininterrottamente contro il Coronavirus. In videoconferenza abbiamo fatto il punto sul Dpcm del 10 aprile con il Prefetto e gli altri sindaci della Bat».

E’ quanto si legge in una nota a firma del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che ha riepilogato le decisioni di cui si parla nel dettagli in altro articolo datato sempre 14 aprile.

«Misure ancora drastiche, ne siamo consapevoli – sottolinea Angarano -, ma in questa fase non ci possiamo ancora permettere una riapertura perché resta prioritario arginare la diffusione del contagio per tutelare la salute pubblica.

Teniamo comunque in considerazione la possibilità di una riapertura anticipata del mercato giornaliero ove vi fossero le condizioni per garantire le misure di sicurezza previste nel Dpcm. A tal proposito sentiremo in settimana gli operatori interessati.

Abbiamo inoltre ulteriormente prorogato fino al 3 maggio la sospensione della sosta a pagamento sulle strisce blu in tutta la città

Vi aggiorno sui dati relativi ai casi positivi della nostra Città, rammentando a tutti, ancora una volta che comunichiamo i dati con la massima trasparenza quando ufficiali e non sulla base del sentito dire. Nell’ultima comunicazione abbiamo anticipato addirittura il report quotidiano regionale. E questo denota proprio la nostra volontà di informarvi tempestivamente e correttamente, al di là delle illazioni e dello “sciacallaggio” di qualcuno. Ad oggi i positivi nella nostra Città sono 58, dei quali la maggioranza proveniente dal Don Uva, che continuiamo a seguire con attenzione.

Proseguiamo a lavorare senza sosta, aggiornandovi costantemente e correttamente come fatto finora».