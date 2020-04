Prorogata al 3 maggio la sospensione della sosta a pagamento

L’amministrazione comunale di Bisceglie ha prorogato ulteriormente fino al 3 maggio la sospensione della sosta a pagamento sulle strisce blu in tutta la città. È il secondo differimento dopo quello che aveva già prolungato la validità del provvedimento oltre il 3 Aprile, scadenza della prima disposizione in vigore dal 13 marzo.

“Ricordiamo che il senso della misura è andare incontro a chi resta a casa evitando di gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini in questo momento già molto difficile”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano. “Ci sono infatti tanti cittadini che risiedono in zone dove ci sono strisce blu e che non dispongo di abbonamenti poiché abitualmente tornano a casa a sera e rivanno al lavoro la mattina seguente. Ringraziamo il gestore della sosta a pagamento, A.J. Mobilità, per la disponibilità a collaborare per la Comunità”.