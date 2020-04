​Davide Storelli spiega contenuto e rischi del Mes per l'Italia

Il noto avvocato biscegliese Davide Storelli, già autore di scritti di successo, tra questi si ricorda Alchemy. Moneta, valore, rapporto tra le parti (Sovera, 2015), in una nota Facebook annuncia che mercoledì 15 aprile 2020, a partire dalle ore 18:00, sarà in diretta per discutere con lettori e cittadini circa importanti temi economici in riferimento alla situazione Covid-19.

Storelli commenta: «Nel nostro piccolo possiamo informare e tentare di sensibilizzare l'opinione pubblica affinché ci si orienti a non cercare più di indebitarsi ulteriormente con l'estero (MES, Eurobond, ecc.), ma si faccia finalmente ricorso all'enorme ricchezza privata italiana, superiore ai 4.000 miliardi di euro, mediante titoli di Stato riservati ai residenti italiani. In tal modo lo Stato si procurerebbe tutta la liquidità necessaria senza implorare nessuno, e gli italiani contribuirebbero allo sforzo del Governo con i loro risparmi, che verrebbero così tutelati dalla garanzia dello Stato. Le soluzioni ci sono».

Davide Storelli, dunque, si mette a disposizione dei comuni cittadini per commentare gli ultimi sviluppi in materia economica e fornire consigli su come affrontare la crisi economica.

L’avvocato biscegliese ne aveva già parlato in un recente contributo audiovisivo disponibile al link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=erW9B8rqy2s&feature=share&fbclid=IwAR3n4weI3YmxHFlxvigQcC075fhzhzt92R2grKdaC6BP05YajDwsZX2TT6Q. Si tratta, infatti, di una tempestiva diretta sulla firma relativa al provvedimento dell'Eurogruppo che include il MES.