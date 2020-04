Continuano a giungere in redazione segnalazioni, foto e video delle chiazze rossastre che stanno colorando il mare anche di Bisceglie (in realtà di tutto il tratto di costa tra Molfetta e Barletta) in questi giorni di Pasqua.

Come già scritto nei giorni scorsi, si tratta di un fenomeno assolutamente naturale che non ha nulla a che fare con l'inquinamento delle acque da parte di industrie o per effetto del lavaggio di cisterne da parte di navi di passaggio, come qualcuno vorrebbe far credere.

Si tratta solo della proliferazione del Dinoflagellato Noctiluca Scintillans (È nota principalmente per la sua caratteristica bioluminescenza e per i suoi effetti dannosi sugli altri organismi marini durante le fioriture algali), che con il caldo e l'irraggiamento solare si moltiplica velocemente.