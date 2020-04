Morte di Alessia Ferrante, il legale del medico: «Fatta solo un'anestesia locale molto comune»

Contrariamente a quanto riportato da altri quotidiani online nella giornata di ieri al momento «Non è iscritto nel registro degli indagati il medico monopolitano che avrebbe dovuto eseguire un intervento di liposuzione ai glutei sulla 37enne biscegliese Alessia Ferrante. E' stato solo ascoltato dai Carabinieri come persona informata dei fatti».

Lo riporta il quotidiano online di Monopoli "Link24.it" che ha interpellato in merito il legale del medico nel cui studio medico la ragazza è morta, l'avvocato Gregorio Baldassarre.

"Non si può parlare di un intervento vero e proprio - chiarisce Baldassarre - dal momento che si eseguiva in regime ambulatoriale. Era stata solo eseguita l'anestesia locale, con un farmaco molto comune". Dopo, la morte. In attesa dell'esame autoptico che verrà eseguito nei prossimi giorni per chiarire quale è stata la causa del decesso, la salma della ragazza rimane all'obitorio del cimitero di Monopoli.

"Il dottore - dice l'avvocato - è molto provato da quanto accaduto e desideroso di capire cosa sia successo. Il suo studio - continua Baldassarre -, che poteva stare aperto, non è stato posto sotto sequestro, ma è stato lo stesso mio assistito a consegnarne le chiavi agli inquirenti, mentre l'anestetico è stato acquisito dai carabinieri".