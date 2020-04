​Ospedale Covid di Bisceglie, il bilancio: 13 decessi e 14 dimessi

Anche il giorno di Pasqua nell'Ospedale di Bisceglie si continua a combattere una guerra senza quartiere all'epidemia in corso. Una guerra silenziosa, con il personale, non solo quello medico, ma fino all'ultimo dei collaboratori, che stanno spendendo ogni goccia di sudore per tentare di ridare speranza ai ricoverati.

Ecco il dato diffuso dalla Asl Bt: al momento ci sono 17 ricoverati nel reparto di Malattie infettive, di cui due in isolamento; in totale 13 sono le persone decedute dall'inizio dell'epidemia e 14 i dimessi; mentre i guariti ma non dimessi sono 7. In rianimazione ci sono 2 pazienti.