In occasione della Santa Pasqua 2020, in collaborazione con il Comandante della Legione Puglia, il Concerto Bandistico Biagio Abbate Città di Bisceglie ha registrato da casa una parte della Marcia d'ordinanza dell'Arma dei Carabinieri come messaggio augurale e di rispetto verso le donne e gli uomini dell'Arma.



Ennesimo riconoscimento di prestigio per il gruppo musicale di Bisceglie.